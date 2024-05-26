Глава грузинского спецназа: Я бью «недомужчин», у меня есть список

Руководитель департамента особого назначения МВД Грузии Звиад Харазишвили (Хареба) ответил на вопрос журналистки телекомпании «ТВ Пирвели», указав, что он не бьет молодых людей на акциях, и у него есть список тех, кого бьют.

«Я не бью молодых людей, я бью недомужчин. Вот у нас есть список, вот сейчас, скоро я вам покажу», - заявил он и попросил корреспондента убрать микрофон.

Затем Харазишвили отрекся от сказанного и начал утверждать, что «людей не бьют, они все врут».

На вопрос, видел ли он как были избиты председатель партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава, Харазишвили ответил так: «Они все избили сами себя, их никто не избивал».

В свою очередь, «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA) требует допросить шефа грузинского спецназа Звиада Харазишвили из-за его скандального заявления о списках граждан, которых силовикам поручено избивать.

«Вызывает тревогу тот факт, что высокопоставленный чиновник МВД, выполняющий важную полицейскую функцию, публично высказывает угрозы применения насилия. Очевидно, что это имеет эффект поощрения насилия со стороны правоохранительных органов. Упомянутое заявление еще раз дает понять, что правительство сознательно использует незаконные и насильственные методы, унижающие человеческое достоинство, для подавления продолжающегося мирного протеста», — говорится в их заявлении.