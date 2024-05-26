Российские ученые предложили Путину новую должность

Против создания попечительского совета проголосовал один из собравшихся, семеро воздержались. Сколько всего академиков участвовали в голосовании, не называли.

О целесообразности создания попечительского совета на собрании доложил глава комиссии академии по уставу академик Николай Макаров. Он отметил, что такого органа в академии никогда не было, хотя в последнее время идея его создания неоднократно обсуждалась.

По словам академика Макарова, комиссия по уставу РАН считает, что создание попечительского совета могло бы укрепить положение академии, повысить ее статус. Функции попечительского совета не должны вступать в противоречие с принципами самоуправления, добавил он.

«Попечительские советы — это распространенные формы поддержки учреждений науки и культуры в дореволюционной России в XIX — начале XX века. Сегодня в нашей стране эти структуры вновь стали востребованными. <...> По мнению членов комиссии по уставу, создание совета могло бы облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией», — сказал Макаров.

Президент РАН Геннадий Красников считает, что создание попечительского совета будет способствовать более быстрому принятию решений.

«Вопросы, которые нам приходится решать с государственными структурами, с правительством, их предварительное обсуждение на попечительском совете очень важны, потому что оно будет способствовать более быстрому принятию решений. Мы ощущаем, что времена наконец наступили, когда наука востребована, и все изменения должны проходить оперативно», — заявил он.