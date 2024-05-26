Первым дал показания Багиров. Он сообщил, что познакомился с подсудимым через бывшего судью Лятифа Набиева, который сейчас отбывает тюремный срок за мошенничество. «В то время я был председателем правления ОАО «Автогарант». Бывший судья Лятиф Набиев пришел ко мне в гараж вместе с Назимом Бейдемирли. Договорились, что я продам принадлежащий мне участок земли Назиму за 100 тысяч долларов. Стоимость акций составляла 70 тысяч долларов. В то время я снимал жилье и хотел купить собственный дом. По нашему соглашению, я должен был записать 30 процентов акций гаража на имя Назима. Решил, что на эти деньги куплю себе дом. Бейдемирли пообещал, что поможет. Мы приватизировали 30 процентов гаража. Землю оформили на имя Назима. Когда я попросил деньги, тот сказал, что все решит, когда станет депутатом».

Однако этого, по словам потерпевшего, не случилось: более того, в 2023 году Бейдемирли начал его шантажировать: «После того как он стал депутатом, наши отношения ухудшились. Пожилая повариха, работавшая в моем гараже, обвинила меня в том, что я якобы ее изнасиловал. Позже выяснилось, что человек Назима заплатил ей 20 тысяч манатов, чтобы она меня оклеветала. Назим сказал, что я должен передать ему 50 тысяч манатов и еще 15 процентов акций гаража. Он обвинял меня в мошенничестве и подделке документов. Потом он показал мне по телефону интимное видео двух мужчин и сказал, что может появиться такое же видео с моим участием. Я испугался, что он может его смонтировать. А у меня семья, дети. Поэтому я дал Назиму 10 тысяч манатов».

Бейдемирли все отрицал.

Затем показания дал другой потерпевший, Мурсал Ибрагимов. Последний в 1990-х занимался бизнесом. С Бейдемирли он познакомился в 1995 году в российском Липецке. Мужчины договорились поставлять в Россию яблоки и макароны — совместно с иранскими партнерами Ибрагимова.

По словам потерпевшего, через некоторое время Бейдемирли позвонил ему, сообщил, что находится в Баку, и предложил встретиться: «Это было накануне праздника Новруз. Он пришел к нам и предложил заняться торговлей спиртными напитками. Сказал, что водка в России продается хорошо: будем работать на равных и зарабатывать деньги. Я согласился. Через некоторое время взял у иранцев 40 тысяч долларов и поехал в Липецк. Отдал деньги Назиму. Дела шли хорошо. Я переехал в Липецк с семьей».