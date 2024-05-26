Парламент Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и, соответственно, возможность внесения изменений.

"Президент изначально заявила, что этот закон не подлежит облагораживанию, это было невозможно", - заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на пленарном заседании, представляя мотивированные замечания.

По его словам, инициированный парламентским большинством и принятый в трех чтениях законопроект об "иноагентах" противоречит Конституции Грузии.