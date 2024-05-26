Вокруг парламента Грузии собрались несколько тысяч протестующих, пишут грузинские СМИ.

Депутаты начали покидать парламент, протестующие кричат им «Рабы!». На большой экран ранее вывели трансляцию заседания депутатов, после оглашения итогов собравшиеся стали скандировать лозунги. Люди также размахивают плакатами и флагами страны.

Спецназ и подразделения МВД блокируют прилегающие к зданию парламента улицы. Полиция также начала оттеснять людей на улице 9 апреля.

МВД призывает организаторов и участников митинга продолжать протестовать мирно и не мешать депутатам парламента и сотрудникам аппарата покидать здание.

"Полиция будет немедленно пресекать любые нарушения закона, а против лиц, нарушающих общественный порядок, будут приняты меры", – говорится в заявлении.