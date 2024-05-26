Галант и Нетаньяху не разговаривают уже две недели

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант не разговаривали друг с другом со времени пресс-конференции, которую Галант провел около двух недель назад. Об этом сообщает 11-й канал.

На этой пресс-конференции Галант потребовал от Нетаньяху заявить, что в секторе Газа не будет военного правительства. На следующий день Нетаньяху сообщил журналистам, что обсудит это с Галантом, но такого разговора пока не произошло.

«Мы не будем комментировать закрытые встречи и беседы между премьер-министром и министром обороны», - заявили в канцеляриях Нетаньяху и Галанта.

В заявлении для СМИ Галант призвал Нетаньяху принять решение об устройстве сектора Газа после войны. По его словам, непринятие решения по этому вопросу ставит под угрозу страну.

«Я призываю премьер-министра заявить, что Израиль не будет иметь гражданского контроля над сектором Газа и не будет поддерживать военный режим в секторе Газа», - заявил Галант Нетаньяху.

По словам министра, в случае непринятия решения у Израиля останутся две плохие и опасные альтернативы: возвращение ХАМАС к власти в секторе Газа или израильское военное правительство в секторе Газа. По мнению Галанта, контролировать сектор должны палестинские элементы, которые станут альтернативой ХАМАС.

В ответ на слова министра обороны Нетаньяху опубликовал видео, в котором заявил: «Я не готов заменить ХАМАС Фатхастаном. После ужасной резни 7 октября я приказал уничтожить ХАМАС. Бойцы ЦАХАЛ и силы безопасности за это борются. Пока ХАМАС продолжает существовать, никакая другая структура не будет вмешиваться в управление гражданским населением Газы, и уж тем более – палестинская администрация. Первым условием подготовки почвы для новой власти является ликвидация ХАМАС».

Более месяца назад сайт «Кан хадашот» сообщил, что Нетаньяху в присутствии членов расширенного военно-политического кабинета обвинил министра обороны в утечках информации. Он заявил министрам: «Каждый раз, когда я провожу встречи с министром обороны, главой «Моссада» и главой ШАБАК, все сливается. Я знаю, что это не глава «Моссада» и не глава ШАБАК, так кто же это может быть?».