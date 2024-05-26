Либерман призывает к смене власти

Правительство Нетаньяху ведет страну к катастрофе. Об этом заявил лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман.

"Главная его задача – политическое выживание. Больше его не интересует ничего – ни победа в войне, ни экономика, ни угроза на Севере.

Именно поэтому я инициировал создание оперативного штаба для координации действий сионистских оппозиционных партий. Я предлагаю депутатам "Ликуда", которым не безразлична судьба Израиля, присоединиться к нам. Мы обязаны объединить усилия для смены правительства", - призвал он.