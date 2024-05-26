США могут ввести эмбарго на российский экспорт

Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

«Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой ситуации», — заявил он.

При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго «не блестящая».