Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ирма Заврадашвили облила водой своего коллегу Георгия Вашадзе, представляющего оппозиционную партию "Стратегия Агмашенебели". Инцидент произошел во время обсуждения вето главы государства на закон об "иноагентах", пишут грузинские СМИ.

На трансляции, которая велась из зала заседания в прямом эфире, было видно, что Вашадзе стоял возле трибуны и выступал с обвинениями в адрес действующих властей, которые намеревались преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об "иноагентах". Парламентарий заявлял, что подобное решение станет предательством и ознаменует смену европейского курса страны.

В ходе речи депутата к нему сбоку подошла Заврадашвили и облила водой. В ответ на это оппозиционер похлопал ей и сказал: "Спасибо". Затем Вашадзе продолжил выступление.

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния". За проголосовали 84 депутата, против - 4.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте Законодательного вестника. До этого его в течение трех дней должна подписать президент Грузии, а если она откажется, закон подпишет спикер парламента.