Никки Хейли об атаке ХАМАС: Организатор – Иран, помощник – российская разведка…

Экс-кандидат в президенты США Никки Хейли обвинила Иран, Россию и Китай в событиях 7 октября. Об этом пишут израильские СМИ.

«Атака ХАМАС 7 октября была организована Ираном. Ему помогла российская разведка. И это было подпитано деньгами из Китая. Не отрицайте этого», — заявила Хейли на месте бывшего полицейского участка в Сдерот, разрушенного 7 октября.

Она предупредила, что «если мы будем самонадеянными, такое нападение может произойти и в Америке».

«Китай все время финансировал Иран. Российская разведка помогла им узнать, где что находится. Иран помог им обучиться. Так что это не только ХАМАС. Это все убийцы и соучастники. Если мы действительно хотим, чтобы это никогда не повторилось, мы должны быть честными и правдивыми с самими собой относительно того, кто это сделал», — предупредила она.