Бурдж Халифа окрасился в цвета флага Азербайджана фото и видео
Самое высокое и многоэтажное здание в мире - сверхвысокий небоскреб Бурдж Халифа, находящийся в центре Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), окрасился в цвета азербайджанского флага. Акция посвящена Дню независимости Республики Азербайджан.
Подобные акции на Бурдж Халифа проводятся шестой год в праздничные для Азербайджана дни.
Как сообщает haqqin.az, акция проведена по инициативе и организационной поддержке дипломатической миссии Азербайджана в ОАЭ.
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