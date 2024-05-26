Кобахидзе: Теперь Грузия «на голову выше»

Закон об "иноагентах", который принял парламент Грузии, значительно повысил шансы республики на открытие переговоров по вступлению в ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Этот закон [об "иноагентах"], наоборот, значительно повысил шансы того, что переговоры будут открыты", - сказал Кобахидзе. Глава правительства добавил, что на сегодняшний день Грузия "на голову выше" остальных кандидатов в члены ЕС.

Главный представительный орган страны, который избран грузинским народом и подотчетен только грузинскому народу, действовал исключительно согласно воле грузинского народа и создал важные правовые основания для укрепления государственного суверенитета Грузии", - сказал Кобахидзе.

По его словам, в последние дни еще раз подтвердилось, что против закона нет ни одного аргумента.