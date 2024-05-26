Галузин о роли Азербайджана на Южном Кавказе

Делимитация и демаркация границ Азербайджана и Армении будут способствовать развитию отношений между двумя странами, а также региональной безопасности и стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на торжественном приеме по случаю Дня независимости Азербайджана, передают СМИ.

Он отметил, что делимитация и демаркация границы является одним из основных направлений трехсторонних соглашений, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении.

«Мы искренне рады тому, что дружественный Азербайджан встречает свой национальный день на подъеме. Страна является активным участником международных отношений и играет важную роль в регионе Южного Кавказа, пользуется авторитетом в международном сообществе», - добавил замминистра.

Галузин отметил, что рад присутствовать на приеме по случаю Дня независимости Азербайджана: «Рад присутствовать на приеме по случаю Дня независимости Азербайджана, нашего доброго соседа, стратегического партнера и надежного союзника. Наши партнерские отношения поступательно развиваются во всех областях. Это и политический диалог, и взаимодействие на международной арене. Это наши многогранные торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи. Такую позитивную динамику нашим отношениям придал визит Ильхама Алиева в Москву».