Таиланд решительно хочет в БРИКС

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС. Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба таиландского Кабмина, опубликовавшая коммюнике по итогам правительственного заседания.

"Вступление в БРИКС поможет увеличить роль Таиланда на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами, у которых есть потенциал для развития, чтобы в будущем играть важную экономическую и политическую роль, особенно в области торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности.

Кроме того, вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка, в котором важную роль играют страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Объединение имеет всеобъемлющий характер и не направлено против какой-либо группы", - пришли к выводу участники заседания.