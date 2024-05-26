Макрон за удары по России

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передают зарубежные СМИ.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты»,— пояснил он.

Макрон также заявил, что сообщение ВСУ о легализации присутствия французских военных инструкторов на Украине было сделано поспешно. Сообщение ВСУ Макрон назвал «несчастливым, нескоординированным». Далее Макрон отказался комментировать эту тему, ответив, что украинская сторона «исправила то, что говорила о французских представителях».

На следующей неделе, как добавил Эммануэль Макрон, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тогда он «очень конкретно» скажет, что намерены делать власти Франции.