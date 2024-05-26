Киев и Лиссабон подписали соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Лиссабон обязался сотрудничать с Киевом в ряде сфер. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы украинского государства, Португалия только в 2024 году предоставит Украине минимум €126 млн военной поддержки.

Также она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции способностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности. Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, в разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействии химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Документ предусматривает также поддержку Лиссабоном евроатлантической интеграции Украины, украинской формулы мира, привлечение страны-агрессора России к ответственности за войну против Украины, финансовую поддержку Украины, а также продолжение участия Португалии в международной коалиции по возвращению украинских детей.