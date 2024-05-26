Макрон не хочет признавать Палестину «на эмоциях»

Франция поддерживает урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной по принципу двух государств, однако Париж признает Палестину лишь тогда, когда это будет полезно. Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передают зарубежные СМИ.

По его словам, он готов признать палестинское государство, но только «в подходящее время». Макрон добавил, что для Франции в этом вопросе «нет табу».

«Я абсолютно готов признать палестинское государство. Но я <…> считаю, что это признание должно произойти в подходящее время, когда это будет частью процесса, которому привержены государства региона и Израиль, который одобрит это <…>. Я не собираюсь поддерживать признание на эмоциях», – сказал президент.