Умеров призвал Запад взять шефство над ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в режиме видеосвязи выступил на встрече министров обороны стран ЕС. Он попросил европейских коллег одобрить нанесение Украиной ударов западным оружием по России и увеличить поставки систем ПВО. Умеров также призвал каждую из стран ЕС взять шефство над одной из бригад ВСУ, пишут украинские СМИ.

«Активно обновляем боевые части для укрепления Вооруженных сил. В связи с этим я предложил каждой из стран союзников взять на себя шефство над одной из таких бригад для ее оснащения. Вместе мы преодолеем любые трудности и обеспечим мирное будущее Украины и Европы»,— написал после встречи господин Умеров в своем Facebook.