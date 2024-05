Новые сложности российского бизнеса

По его словам, в качестве причины банкиры называют то, что крупнейший в Китае Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи за санкционные виды продукции.

Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в РФ после того, как западные компании покинули российский рынок, а банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции.

На проблемы с казахстанскими банками бизнес начал жаловаться весной: деньги стали «зависать» на недели, некоторые кредитные организации, полностью прекратили операции с Россией. Среди них — крупнейший в республике Halyk Bank.

Сложности возникли вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия американского Минфина, позволив тому вводить вторичные санкции против любых банков мира, вовлеченных в сделки с российским ВПК.

Под угрозой отключения от мировой долларовой системы расчеты с российскими компаниями начали блокировать банки Турции, ОАЭ и Китая. Визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, от которого бизнес ждал разрешения проблем, пока оказался бессилен улучшить ситуацию. Более того, проблемы даже усугубились, рассказали The Moscow Times представители компаний-импортеров.

Так, некоторые региональные сельскохозяйственные банки Китая, через которые лучше всего «проскакивали» российские деньги, объявили о временной приостановке транзакций из России.

Крупные банки — государственный Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Chouzhou — теперь запрашивают экспортную декларацию по большинству контрактов с Россией, и это лишает российских закупщиков возможности схитрить и вывезти из Китая «более санкционное оборудование под видом менее санкционного», сообщил один из источников.