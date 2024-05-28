Зурабишвили анонсировала референдум

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после преодоления вето на закон об "иноагентах" призвала митингующих, выступающих против данной инициативы, подготовиться к референдуму на тему европейского будущего. Об этом сообщают грузинские СМИ.

"Мы должны подготовить настоящий референдум. Эта энергия, которая сегодня в вас, должна быть потрачена на то, чтобы собрать подписи и принести мне. Я подпишу [приказ] о референдуме - мы хотим европейское будущее или российское рабство", - сказала Зурабишвили в обращении к митингующим.

Согласно закону Грузии "О референдуме", референдум проходит на всей территории республики, президент уполномочена объявить о его проведении, если этого потребуют правительство, парламент или не менее 200 тыс. граждан. Приказ президента о проведении референдума нуждается в контрассигнации премьер-министра.