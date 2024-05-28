В последние десять лет Израиль вел кампанию «запугивания и преследований» в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом пишет британское издание The Guardian в материале-расследовании.

В статье утверждается, что израильская разведка не только следила и угрожала бывшему прокурору Фату Бенсуду, но и прослушивала ее телефоны, а также линии связи ее преемника Карима Хана и еще десятков людей, имеющих отношение к расследованиям против Израиля, - адвокатов, дипломатов и палестинских активистов.

Помимо этого, утверждается, что офис Нетаньяху был глубоко вовлечен в шпионскую операцию и передавал указания по сбору разведданных, а сам премьер якобы был "одержим" получением информации. Сообщается также, что некоторые из этих данных позволяли Израилю заранее подготовиться к предстоящим действиям суда, чтобы попытаться их торпедировать.

Израильские разведслужбы заполучили контактные данные различных высокопоставленных лиц в Международном уголовном суде, включая нынешнего прокурора Хана и его предшественницы Бенсуду, что дало возможность прослушивать телефонные переговоры, перехватывать текстовые сообщения, электронные письма и пересылаемые документы.

По данным расследования, слежка продолжалась и в последние месяцы, что якобы давало премьер-министру Нетаньяху возможность заблаговременно узнать о намерениях прокурора Хана по поводу ордеров на арест его и министра обороны Йоава Галанта.

В расследовании утверждается, что за ходом шпионской операции наблюдали советники премьера по национальной безопасности, а непосредственно в ней были задействованы Служба общей безопасности (ШАБАК), военная разведка АМАН и подразделение 8200 ЦАХАЛ.

The Guardian подчеркивает, что премьер-министр Нетаньяху, главы израильских разведывательных агентств и различные высокопоставленные чиновники, одобрившие проведение шпионской операции, якобы были лично заинтересованы в ее результатах.