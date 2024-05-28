Вашингтон против ударов по России
Администрация США не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Киеву американского оружия по целям за пределами зоны военных действий в Украине. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины", - сказал он журналистам.
May 28, 2024
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, Украина может в рамках самообороны наносить удары по военным целям за пределами страны.