Вашингтон против ударов по России

Администрация США не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Киеву американского оружия по целям за пределами зоны военных действий в Украине. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины", - сказал он журналистам.