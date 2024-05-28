Десятки погибших и пострадавших в Рафахе

Минимум 21 человек погиб, еще 64 пострадали в районе Рафаха на юге сектора Газа в результате атаки израильских ВС. Об этом сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава.

По информации ведомства, не менее 10 человек получили серьезные ранения.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, удар был нанесен по палаточным лагерям в гуманитарной зоне аль-Маваси к западу от Рафаха. Ранее телеканал информировал о столкновениях между израильскими войсками и силами палестинского сопротивления в районе здания муниципалитета города.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало, что несколько израильских танков были замечены в центральном районе Рафаха. В Израиле не комментировали эти сведения.