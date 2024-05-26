Столтенберг: Евросоюз не выполнил обещания Украине

Европейский союз (ЕС) пообещал Украине 1 млн снарядов и "даже близко не выполнил свое обещание", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Страны НАТО поставили Украине 99% всего оружия, но этого недостаточно. Мы не направили Киеву достаточно, и были серьезные задержки. США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству", - заявил Столтенберг, призвав наращивать поставки.

Он также заявил, что сейчас для Киева наступило самое сложное время с момента начала конфликта на Украине. При этом Столтенберг подчеркнул, что "войны непредсказуемы", но в НАТО утверждают, что альянс "не ожидает большого российского прорыва".