Юрий Гусев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане, специально для haqqin.az 00:22

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выступил с публикацией, приуроченной ко Дню Республики Азербайджан. Статья посла была направлена в редакцию haqqin.az. Представляем вниманию читателей haqqin.az позицию посла без изменений и сокращений. * * *

Вооруженная агрессия России против Украины продолжается, причиняя масштабные человеческие страдания и разрушения, а также создавая глобальные риски и угрозы всему миру. Россия продолжает демонстрировать, что для нее Устав ООН и международное право ничего не значат. Современный мир разделен между двумя философскими парадигмами. Для демократических и цивилизованных государств, как Украина, существует единственно верный путь общественного развития – это сила права. Государства, живущие колониально-империалистическим прошлым и для которых распад СССР является крупнейшей геополитической катастрофой XX века, исповедуют принцип права силы. История знает множество случаев, когда в прошлом диктаторы силой пытались захватить независимые народы. Чем это закончилось? Миллионы погибших, десятки миллионов раненых, разрушенные города и деревни. Но неразрушенная надежда, неразрушенная уверенность в том, что сила права в конце концов победит. Все мы знаем, что так и случилось: виновные в преступлениях против человечества понесли неизбежные наказания.

Сегодня мы все понимаем: война России против Украины не столько региональное, сколько цивилизационное противостояние. Демократическая Украина ведет войну за независимость против российского неоколониализма, олицетворенного авторитарным режимом, отвергающим право на существование самостоятельной украинской нации. Украина защищает весь демократический мир от попыток ревизионизма существующего мирового порядка, основанного на верховенстве права. Россия же стремится изменить баланс сил, применяя принцип права силы. Война, развязанная Россией против Украины, сопровождается широкомасштабными нарушениями агрессором прав человека, уничтожением городов и сел, многочисленными жертвами среди гражданского населения, пытками, незаконной депортацией и перемещением тысяч украинских детей. Последствия военных действий, обстрелы сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры, блокировка работы черноморских портов Украины, оккупация украинских портов на Черном и Азовском морях, преступления против окружающей среды угрожают глобальным продовольственным кризисом в мире. Российские ядерные угрозы и шантаж, а также милитаризация временно оккупированной Запорожской АЭС провоцируют катастрофу общемирового масштаба.

Российская агрессия против Украины открыла «ящик Пандоры», что может привести к эскалации многочисленных конфликтов в разных регионах мира. Для того чтобы этого не произошло, Украина предложила действенный механизм обеспечения справедливого мира – Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского. Имплементационной составляющей этого механизма является Саммит мира для Украины, который 15–16 июня состоится в швейцарском Бюргенштоке. Этот Саммит станет той платформой, где лидеры свободного мира смогут поделиться своими мыслями о мирном процессе и на высоком уровне дать политический старт для подготовки общих рамок мира, которые должны восстановить устоявшийся мировой порядок. Целью Саммита является подтверждение важнейших принципов. Например: недопустимость применения ядерного оружия и важность обеспечения безопасности ядерных объектов; обеспечение свободного судоходства в Черном и Азовском морях как важный элемент продовольственной безопасности в мире; необходимость решения гуманитарных вопросов; обмен пленными и возвращение в Украину незаконно задержанных, депортированных и перемещенных лиц, включая детей. Какое цивилизованное государство выступило бы против этих принципов? Убежден, что мир должен объединиться вокруг этих вызовов, угрожающих всему человечеству. Глобальный Саммит должен подтвердить приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государств в пределах международно признанных границ; необходимость восстановления всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины на основе Устава ООН и ключевых принципов международного права. Это действительно важно. И не только для Украины. Чем активнее мир будет сейчас в восстановлении справедливого мира для Украины, тем вероятнее то, что другие в мире не станут жертвами подобных агрессий. Не грубая сила должна определять, как устроен мир, а Устав ООН, и в единстве мы можем заставить агрессора придерживаться международного права. Именно поэтому голос каждого государства важен.