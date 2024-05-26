В Израиле продлили режим чрезвычайного положения
На пленарном заседании Кнессета (парламента) страны утверждено продление режима чрезвычайного положения до 31 декабря 2024 года. Об этом пишут израильские СМИ.
Таким образом, приняты рекомендации комиссий Кнессета по законодательству и внешним делам и обороне. Режим ЧП позволяет ЦАХАЛ отдавать особые распоряжения населению, ограничивать скопления людей и закрывать отдельные заведения и предприятия в случае необходимости.
За решение проголосовали 13 депутатов, против - 7.
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