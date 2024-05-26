Эрдоган созвал Совбез: что по армяно-азербайджанскому урегулированию?

В эти минуты завершилось заседание Совета национальной безопасности, проходившее в Бештепе под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Совещание продлилось свыше четырех часов, сообщает haqqin.az со ссылкой на администрацию президента Турции.

Как говорится в сообщении, на Совбезе Эрдоган обсудил с высшим руководством Турции борьбу с террористическими организациями РПК, ФЕТО, ИГ, отношения с Ираком, борьба с отрядами РПК PYD/YPG в Сирии.

Из ключевых тем международной повестки дня были обсуждены продвижения в азербайджано-армянских переговорах и ситуация в Украине. Была выражена поддержка усилий, направленных на установление устойчивого мира в регионе, также особо отмечено, что гуманитарная ситуация в Украине ухудшается с каждым днем, и подчеркнута важность продолжения работы по обеспечению безопасности судоходства на Черном море совместно с прибрежными странами.