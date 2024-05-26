Госдеп: США продолжат поддерживать народ Грузии, но...

Соединенные Штаты осуждают это действие. Приняв этот закон, партия «Грузинская мечта» отдалила Грузию от пути европейской интеграции, проигнорировав евроатлантические стремления грузинского народа, который уже несколько недель выходит на улицы, протестуя против этого закона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя принятый в Грузии закон об «иноагентах».

«Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС и ставят под угрозу американо-грузинские отношения.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что любому, кто подрывает демократические процессы и институты в Грузии, а также членам их семей будет запрещено получать визы США. Госсекретарь также сообщил, что двустороннее сотрудничество между США и Грузией будет пересмотрено.

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать грузинский народ, который борется за западное и демократическое будущее. Жаль, что правители Грузии, вопреки желанию грузинского народа, отказались предпринять шаги в западном направлении», — заключил Миллер.