Кейт Миддлтон нашли замену

Дочь принца Эндрю, принцесса Беатриса Йоркская, вполне возможно, возьмет на себя обязанности Кейт Миддлтон. Об этом сообщает газета Marca.

Источники издания считают, что король Великобритании Карл III передал проекты, которыми ранее занималась Кейт Миддлтон, своей племяннице, принцессе Беатрисе Йоркской. Слухи об этом возникли после того, как дочь принца Эндрю появилась на мероприятии, организованном в саду Букингемского дворца. Ее заметили с сестрой принцессой Евгенией.

При этом эксперты уверены, что принцесса Беатриса Йоркская присутствовала на приеме для того, чтобы поддержать принца Уильяма. Тем не менее, по его словам, она не взяла на себя обязанности Кейт Миддлтон.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.