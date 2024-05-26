У Израиля новые предложения

Власти Израиля передали международным посредникам новые предложения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников, переданные представителям Катара, Египта и США предложения предусматривают "готовность к проявлению гибкости" израильской стороной в вопросе о том, сколько заложников должны быть освобождены на первом этапе потенциальных договоренностей.

Кроме того, Израиль выразил готовность обсудить требование ХАМАС относительно "продолжительного спокойствия" в секторе Газа. "Есть новая инициатива, и она является серьезной", - приводит портал слова одного из источников.