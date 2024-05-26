Зеленского попросили не требовать от НАТО «невозможного»

Соединенные Штаты Америки и Германия просят президента Владимира Зеленского не призывать установить четкие сроки принятия Украины в НАТО на саммите Альянса. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на человека, знакомого с мнением администрации Джо Байдена.

Так, Берлин и Вашингтон настойчиво предостерегают Киев от требования установить точные сроки. Также они предупредили, чтобы Зеленский не требовал от Альянса "невозможного".

"Они очень скептически относятся к тому, чтобы продвинуть Украину дальше по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но их беспокоит угроза со стороны России для остальных членов Альянса", - сказал источник.

В прошлом году президент Украины назвал абсурдным то, что НАТО не определило сроки приглашения и членства Украины. Высшие должностные лица пришли к выводу, что страны, поддерживающие вступление Украины, "создали слишком большое давление" вокруг этого решения.

Отмечается, что на саммите в Вильнюсе вопрос членства Украины стал доминирующим и вызвал раскол между членами Альянса. Великобритания и Франция настаивали, чтобы в итоговом заявлении было слово "приглашение", чтобы подтвердить, что речь идет о политическом препятствии, а не о попытке заблокировать будущее страны в НАТО.

По мнению инсайдеров, подобный инцидент в этом году может сыграть на руку Дональду Трампу, который часто поднимает вопрос значимости Альянса. Из-за этого Зеленского попросили не "давить" на страны, которые бы могли опять выступить в поддержку четкого графика присоединения Украины.