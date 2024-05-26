Трамп: Разбомбил бы Москву и Пекин…

Трамп заявил, что он бы «разбомбил Москву и Пекин», если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань при его президентстве. Этим он удивил некоторых спонсоров его предвыборной кампании, пишет The Washington Post.

Ранее экс-постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил журналистам на Тайване, что Трамп не является сторонником изоляционизма, а просто пытается заставить союзников уделять больше внимания собственной обороне.

«Я верю, что Трамп будет поддерживать Тайвань, когда станет президентом. Он делал это и во время первого президентского срока», — сказал он Reuters.