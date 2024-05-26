Сияна Василева о попадании на Олимпиаду, «космической» маме Мариане и сложном выборе

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Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике в третий раз в истории пробилась на Олимпиаду. Впервые мы выступали на Играх в Пекине в 2008 году. Затем удалось попасть на Олимпиаду-2020 в Токио и вот сейчас наши гимнастки поедут в Париж. С 2019 года наших групповичек тренирует Сияна Василева, которая и сама становилась призером чемпионата Европы в составе групповой команды. После успешного выступления на прошедшем в Будапеште Евро Василева ответила на вопросы haqqin.az.

- Команда Азербайджана попадает на вторую подряд Олимпиаду. Каким был путь к этому успеху? - Мы пять лет работаем с этой командой. Долго шли к такому результату. У нас сложился очень хороший коллектив. Благодарна всей нашей команде. Спасибо всем, кто нас поддерживал. И, конечно же, в первую очередь благодарим президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву. У нас невероятные условия. Мы готовимся, и ни в чем не нуждаемся. Многие команды не имеют этого. У нас нет никаких проблем. На этот раз мы особое внимание уделили психологической подготовке, потому что понимали, насколько чемпионат Европы в Будапеште будет волнительным. Старались на тренировках создать такую же атмосферу, как на соревнованиях. Говорила гимнасткам, что будет страшно, но с этим надо справиться. Последние полгода я жила лишь мыслью о завоевании олимпийской лицензии. Рада, что у нас получилось. - Может, даже лучше, что путевка в Париж была добыта сейчас – за два месяца до Олимпиады, а не на прошлогоднем чемпионате мира. Команда сейчас в тонусе, в хорошей и настроение у девочек прекрасное. - Да, может это и к лучшему. До Олимпиады осталось мало времени, и гимнастки отправятся в Париж на полученных в Будапеште положительных эмоциях. После чемпионата мира-2023 в Валенсии девочкам было сложно морально. Поначалу они опустили руки. Но чемпионат мира дал нам большой толчок для развития. Мы заметно выросли в работе с предметами, в работе с телом. Мне многие говорят, что наша команда выглядит красиво, утонченно и музыка подобрана грамотно. Это очень приятно слышать.

- У четырех гимнасток в команде уже есть олимпийский опыт. Он поможет в Париже? - Конечно, опыт выступления на Олимпиаде в Токио нам пригодится. На прошлых Играх девочки были совсем молодыми. Только начинали свой путь. Им было страшно, потому что они не знали, что это такое. Теперь они прошли через чемпионаты мира и Европы, Исламиаду, которая, кстати, по своей атмосфере напоминает Олимпийские игры, так как там тоже спортсмены живут в деревне атлетов. Так что девочки уже знают, как справляться со своими эмоциями. - В Будапеште все это время находилась и ваша мама, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева. Как она настраивала вас и команду в трудный момент? - Мариана Василева – это мое успокоительное, наш позитив (улыбается). Одно ее присутствие создает очень положительную ауру. Говорю это не потому, что она моя мама. Такие люди редко рождаются. Я считаю, что у нее есть какая-то связь с космосом (смеется). У мамы много энергии, которой она постоянно делится со всеми.