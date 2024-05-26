Анна Башта и Ростислав Певцов тоже едут на Олимпиаду

Азербайджанские спортсмены завоевали еще две лицензии для участия на Олимпиаде в Париже.

Фехтовальщица Анна Башта получила лицензию по так называемому принципу «универсальности» - за свои заслуги в нынешнем олимпийском цикле, в ходе которого она лидировала в мировом рейтинге, побеждала на чемпионате Европы, Кубках мира и Гран-при.