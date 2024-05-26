Ильхам Алиев о вероятности новой провокации со стороны Армении

«Здесь – в Ходжалы, Ханкенди и других еще не освобожденных в то время наших городах и селах – бесчинствовали сепаратисты. Они считали, что будут заниматься здесь сепаратизмом вечно, хотя для этого не было никаких юридических, исторических оснований. Ходжалы – древняя азербайджанская земля. Совершив геноцид, ненавистный враг также провел здесь незаконное заселение. А это считается военным преступлением. Они также пытались изменить название Ходжалы, официально назвав его в честь военного преступника. Однако всему свое время, и мы вернулись». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

Глава азербайджанского государства отметил, что «и Отечественная война, и антитеррористическая операция доказали всему миру силу и волю нашего народа, героизм наших солдат и офицеров… Благодаря их героизму, самоотверженности сегодня мы здесь. Встав грудью против врага, они нанесли ему такой сокрушительный удар, что, я уверен, Армения никогда больше не попытается совершить против Азербайджана какую-либо военную провокацию. Хотя реваншистов в Армении достаточно много. Мы следим и за последними событиями, видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы. Конечно, в первую очередь нам необходимо еще больше усилить нашу армию, и мы это делаем».

Ильхам Алиев сказал, что «ознакомился с домами, построенными для военнослужащих. Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут».