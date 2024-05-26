Алиев призвал Армению признать геноцид в Ходжалы… и извиниться

«Вопросы, связанные с созданием памятника, Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида, обсуждались многие годы, даже было выбрано место рядом с памятником «Зов матери», и проект был подготовлен. Но каждый год я не утверждал его окончательно, потому что считал, что этот Мемориальный комплекс должен быть создан в Ходжалы. Так и случилось. Мы привезли тот самый проект, и 26 февраля в Ходжалы вместе с ходжалинцами был заложен фундамент Ходжалинского мемориального комплекса. Он будет построен здесь и весь мир увидит, что такое армянское варварство». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

По словам главы государства, «Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами. Только сделав это, нынешнее руководство Армении, возможно, сможет хоть немного смыть грехи этих дикарей, вандалов и кровопийц. Если оно этого не сделает, то, думаю, сама Армения никогда не сможет подняться на ноги. Прежде всего, Армения сама должна признать эту трагедию, это преступление, военное преступление».