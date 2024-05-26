Ильхам Алиев анонсирует возвращение азербайджанцев в Ханкенди

«С сентября уже начнется переселение и в Ханкенди. Первыми переедут студенты и их преподаватели. Карабах ский университет приступает к деятельности. Поэтому с одной стороны будет Ханкенди, с другой – Агдам, и в город Агдам люди начнут возвращаться в следующем году». Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 28 мая встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

Глава государства также сказал, что «дал указание, связанное с железной дорогой. Готовится проект восстановления, то есть реконструкции железной дороги Агдам - Ханкенди. Мне был представлен проект железнодорожного вокзала Ханкенди. Наверное, тот вокзал будет располагаться немного в другом, более подходящем месте. Поэтому отсюда – из Ханкенди, Ходжалы по железной дороге можно будет отправиться в любом направлении. И в Баку, и в западном направлении, в Гянджу. Поэтому передвижение будет комфортным».

Президент Алиев заявил, что идет расширение дороги Агдам – Аскеран – Ханкенди: «Теперь это будет четырехполосная дорога. Вы, наверное, видели дорогу Агдам - Барда. Какой она стала красивой. С этой стороны всего 20-минутная дорога до города Шуша, а оттуда - в Лачин. На дороге Лачин - Шуша строится несколько туннелей и мостов. Вы, наверное, много раз ездили по той дороге. Все они были такими же серпантинными дорогами. Мы выпрямляем эти серпантины, мосты, туннели. От города Шуша до Лачина можно будет добраться максимум за 25 минут. Значит, отсюда будет очень удобно добираться во все соседние районы».