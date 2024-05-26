У Галстаняна «сложные вопросы» главе МВД

«Сейчас я пойду к МВД, чтобы задать министру сложные вопросы и получить на них ответы. Необходимо понять: он отдает приказы или ему их навязывают…», - сказал Галстанян.

Галстанян намерен «потребовать объяснений» в МВД по поводу инцидента в Сардарапате с участием католикоса Гарегина. Он также заявил, что, если в МВД Армении не ответят, представители движения и их сторонники «больше не будут скованы в своих действиях».

Накануне полицейские преградили путь главе Армянской апостольской церкви и сопровождавшим его священнослужителям в мемориальный комплекс «Сардарапат». Инцидент произошел днем, до визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в мемориальный комплекс. Спустя время им все же удалось пройти на территорию комплекса и провести там поминальный молебен. Через несколько минут сюда прибыли премьер-министр Армении, президент и спикер парламента.