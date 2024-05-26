AYNA начало обновлять междугородние автобусы

Правила перевозки пассажиров в автобусах междугороднего сообщения требуют, чтобы транспортные средства, используемые для таких целей, обладали повышенной комфортабельностью. Современные и комфортабельные автобусы просто необходимы при передвижениях на дальние расстояния. Учитывая этот немаловажный фактор, Агентство наземного транспорта Азербайджана начало программу по обновлению автобусов дальнего следования.

Впервые за долгое время на междугородних линиях появились новые автобусы. И уже сегодня граждане и гости нашей страны могут воспользоваться возможностями современных и комфортабельных автобусов, следующих по маршруту Баку - Гянджа - Баку.

Для более удобной и безопасной перевозки пассажиров поездки во второй по величине город Азербайджана осуществляются автобусами марки Neoplan и Man. Следует отметить, что автобусы марки Man совершенно новые и произведены в 2024 году.

Обновить же автобусы по данному маршруту позволили проведенные Агентством наземного транспорта конкурсы по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на междугородных (межрайонных) маршрутах. Так, в целях обеспечения прозрачности распределения маршрутов междугородняя линия Баку-Гянджа-Баку была выставлена на конкурс, по итогам которого победили 2 компании.