Председатель КНР Си Цзиньпин был готов два года назад поставлять вооружения России, но после телефонного звонка президента США Джо Байдена отказался, пишет обозреватель газеты The Washington Post.

По его данным, Пекин был якобы готов поставить вооружения Москве после начала войны РФ против Украины, когда Байден в марте 2022 года позвонил Си Цзиньпину и предупредил его, что Соединенные Штаты примут ответные меры. Эти слова американского лидера вызвали «гневную реакцию» председателя КНР, который спросил, не угрожает ли ему Байден.

По данным издания, именно тогда Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия России.

Обозреватель издания пишет, что китайский лидер поручил тогда бывшему вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ (2018-2023) проконтролировать скрытое оказание помощи России в военных действиях. В то же время Китай направил Украине и ее европейским сторонникам предложения о мирном урегулировании, говорится в статье.