«Нелегитимный Зеленский. До апреля этого года на Украине должны были пройти президентские выборы. В нарушение Конституции Зеленский отменил их. Главная причина — страх потерять власть. Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года. 10 лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать своё будущее.

Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности. Срок его полномочий — 5 лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Исходя из её норм сегодня Зеленский нелегитимен. Он не имеет права: объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности.

Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за её пределами. Прежде всего главам европейских государств. Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины.

Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на Председателя Верховной Рады. Но её спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше.

Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский. Главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении: встречаться с бывшим президентом Зеленским они смогут — их право, но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия. Это несёт в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы», - написал Володин.