Что за постеры в Баку?

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В центре Баку, на улице, по которой каждый день проходят тысячи людей, всеобщее внимание привлекает плакат - «Выбери правильный путь!» На первый взгляд, это напоминает рекламный слоган какого-то товара или услуги, хотя на самом деле речь идет о борьбе с наркозависимостью, ставшей одной из самых серьезных и мучительных проблем человечества. В последние годы в мире резко возросло число жертв пристрастия к наркотическим веществам. К сожалению, эта глобальная проблема не обошла стороной и Азербайджан. В прошлом году, по официальным данным, число наркоманов в нашей стране составило 36 659 человек. Хотя неофициальные цифры во много раз больше.

Очередной этап масштабного серийного проекта «Выбери правильный путь!», который ООО Azercell Telekom реализует совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана, — это социальная кампания, направленная на популяризацию здорового образа жизни и повышение интереса к спорту как одна из форм профилактики вредных привычек среди подростков и молодежи. Давно доказано позитивное влияние профессионального спорта на такие стороны жизнедеятельности человека, как умственное и физическое совершенствование личности, продуктивное проведение времени, повышение уровня социального общения, снятие стресса… В этой связи важно отметить, что в рамках кампании Azercell и Федерация Дзюдо не только стараются раскрыть глаза молодежи на последствия употребления наркотиков, но и показывают ей пути выхода из этой ситуации. Наркозависимость – это путь в никуда, у которого нет ни начала, ни конца. А социальная кампания, которую Azercell проводит совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана, — это не просто послание, а целенаправленное обращение к подросткам и молодым людям, постоянно подвергающим себя риску.

Молодые люди, которые зарегистрируются в регионах, где есть школы и отделения Федерации дзюдо, получат возможность в течение одного месяца бесплатно заниматься этим видом спорта. В рамках акции также снят короткометражный фильм с участием известного рэп-исполнителя Орхана Зейналлы. История двух друзей детства, которые росли вместе и всегда поддерживали друг друга, оживает в фильме режиссера Эмиля Гулиева. Молодые люди отличаются друг от друга тем, как живут, какие решения принимают, какой путь выбирают. В фильме мы наглядно видим, к каким трагедиям приводит желание «один раз попробовать». Главный посыл: выбор за тобой. И этот правильный путь мы можем выбрать вместе...