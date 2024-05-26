Глава Минздрава выступил на Всемирной ассамблее здравоохранения

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Как сообщалось ранее, в Женеве проходит 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему «Все для здоровья, здоровье для всех». Глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании сессии Ассамблеи здравоохранения. Поприветствовав участников мероприятия, глава делегации отметил, что актуальные глобальные риски, стоящие перед цивилизацией, создают необходимые предпосылки для тесного сотрудничества мирового сообщества над восстановлением расколотого мира: «Чрезвычайные ситуации, произошедшие за последние несколько лет, выявили уязвимость человечества перед непредвиденными обстоятельствами. Для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям необходима устойчивая глобальная инфраструктура здравоохранения».

По словам министра, стремительное развитие информационных технологий позволило воплотить в реальность мечту Концепции «Здоровье для каждого» посредством доступности медицинских услуг. Было отмечено, за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения. Так, построено или капитально отремонтировано, а также оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медучреждений: «Одной из целей «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева, является обеспечение здорового образа жизни граждан». В своем выступлении министр особо подчеркнул, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». В Распоряжении главы государства отмечается, что Азербайджанская Республика как надежный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата: «Азербайджан всегда привержен «зеленой» повестке дня и в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29». «Единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия является наглядным примером большого уважения и доверия к Азербайджану со стороны международного сообщества, а также одобрения вклада нашей страны в дело охраны окружающей среды, предотвращения изменения климата на национальном, региональном, глобальном уровнях», - добавил Теймур Мусаев.