Байден готовит «две новые жесткие контрмеры»

Из публикации следует, что американский лидер рассматривает эти «две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России в Украине». По мнению автора статьи Дэвида Игнейшеса, «многие виды вооружений, которые, как надеялись Соединенные Штаты, помогут Украине, например, танки M1 Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS и истребители F-16, оказались уязвимы для российских беспилотников, радиоэлектронных систем глушения и средств ПВО соответственно».

Президент США Джо Байден рассматривает возможность ввести санкции против Китая за поставки ключевых технологий Москве, а также снять ограничения на применение Украиной американского оружия малой дальности для атак вглубь российской территории. Данная информация стала известна из публикации в газете The Washington Post.

Американские чиновники, продолжил Игнейшес, опасаются, что Россия сосредотачивает войска и технику непосредственно по ту сторону границы внутри России для наступления на Харьков и другие города на востоке Украины. Он считает, что ситуацию могло бы изменить американское вооружение, но Вашингтон пока не позволяет Киеву наносить удары по территории, которую США признают российской. Ситуация может измениться, поскольку другие страны НАТО оказывают давление на Байдена, требуя ослабить контроль, говорится в статье.

«Возможно, мы приближаемся к очередному переломному моменту в Украине. В то время как Китай все больше склоняется к партнерству с новой доминирующей Россией, Байден раздумывает над тем, стоит ли ему углублять свой союз с Киевом. Это принесет новые риски, но будет иметь смысл, если сможет поддержать пошатывающуюся Украину и восстановить равновесие за столом переговоров, где в конечном итоге и должна быть закончена эта война», - полагает Игнейшес.