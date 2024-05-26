Собиравшийся устроить теракт в Баку афганец предстанет перед судом

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Шалалы Гасановой, подготовительное заседание назначено на 10 июня.

В обвинительном акте указывается, что гражданин Исламской Республики Афганистан Фавзан Муса Хан (1990 г.р.) в сговоре с другими лицами с целью подорвать общественную стабильность на территории Азербайджана, создать панику среди населения, повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями планировал совершить теракт, который повлек бы за собой гибель людей, причинение значительного имущественного ущерба и возникновение других опасных для общества обстоятельств.

Стало известно, что вышеупомянутый иностранный гражданин прибыл в Азербайджан из-за рубежа с намерением совершить указанные преступные деяния. Во время пребывания в Баку он осуществлял наблюдение за зданием посольства третьего государства и его окрестностями с целью определения координат территории, на которой располагается здание дипломатического представительства, и планирования террористического акта. Кроме того, Фавзан Муса Хан привлек других граждан для участия в теракте и заключил сделку с некими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

Мужчина был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Также в Главном следственном управлении по данному факту было возбуждено уголовное дело.