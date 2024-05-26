Сеть магазинов MyBrands продолжает расширять свои торговые точки.

С 28 мая несколько брендовых магазинов сети были представлены покупателям в недавно открывшемся Crescent Mall.

Среди них есть такие всемирно известные бренды, как Tommy Hilfiger Jeans, Calvin Klein Jeans, Sisley, Atelier Rebul и Suwen.

Отметим, что MyBrands является представителем брендов таких стран, как США, Германии, Турции и т. д. в Азербайджане. Компания объединяет в одну сеть такие известные бренды, как Liu JO, Coccinelle, Tommy Hilfiger Jeans, Calvin Klein Jeans, Adidas, Monnalisa, Pablosky, Accessorize, Monsoon, United Colors of Benetton, Benetton Kids, Sisley, OVS, Atelier Rebul и Suwen. Филиалы этих магазинов уже много лет успешно работают в других ведущих торговых центрах Баку и завоевали симпатии покупателей.

Целью MyBrands является предоставление широкого ассортимента мировых брендов, производящих продукцию высочайшего качества.

Официальный сайт компании Mybrands.az является одним из крупнейших сайтов модной одежды и аксессуаров в Азербайджане.

Instagram: @mybrands.az