Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявления Азербайджана о том, что на конференции COP-29 по климату в Баку в ноябре 2024 года можно подписать мирный договор с Ереваном.

В беседе с журналистами премьер заявил, что мирный договор можно подписать в любой день, и каждый день – это "отличная возможность". Пашинян считает, что ранее в Праге и Брюсселе стороны согласовали общие принципы, однако теперь нужно эти принципы воспроизвести на бумаге. Он видит возможность завершить эту работу как можно скорее.

"Как только я увижу, что работа завершена и мы можем перейти к подписанию, мы дополнительно обсудим место, время и т.д.", - добавил он.

На вопрос, почему Азербайджан отказывается от того, чтобы Алма-Атинская декларация 1991 года была закреплена в мирном договоре, Пашинян заявил, что на самом деле в документе есть положения, ссылающиеся на декларацию. Речь на самом деле о другом, но он не хочет сейчас это комментировать, так как идет рабочий процесс.

Премьер заверил, что сегодня имеет место "существенное изменение атмосферы" переговорного процесса, но это не означает, что стороны подошли к финишу.