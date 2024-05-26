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С 21 по 23 мая 2024 года в столице Саудовской Аравии проходила крупнейшая в Персидском заливе международная выставка продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2024. Выставка Saudi Food Show направлена на расширение перспектив иностранных компаний в регионе и популяризацию достижений пищевой промышленности на международной арене в формате глобальной выставочной экспозиции.

Это самая глобальная выставка продуктов питания и напитков в Саудовской Аравии, объединяющая на одной экспозиционной площадке крупные компании продовольственной отрасли из множества стран, стратегических партнеров, а также влиятельных шеф-поваров. В этом году производимая компанией Azerbaijan Fish Farm икра Baku Caviar впервые представлена на выставке Saudi Food Show в Эр-Рияде. Икра Baku Caviar производится с соблюдением экологических стандартов и минимизацией вреда для окружающей среды.

Основная цель Baku Caviar – восстановление дикой популяции каспийских эндемичных осетров, за каждую проданную банку в море выпускается 10 осетров. На выставке Saudi Food Show 2024 икра Baku Caviar была высоко оценена и экспертами. В ходе мероприятия состоялись успешные встречи с ведущими дистрибьюторами, представителями торговых сетей и шеф-поварами, говорящие о большом интересе к этому легендарному азербайджанскому продукту на рынке Саудовской Аравии и высокой оценке качества Baku Caviar.

Baku Caviar - это золотой стандарт качества и непревзойденный вкус, производимый с заботой о природе. Производя икру, Azerbaijan Fish Farm создает лучшее будущее, сохраняя азербайджанские традиции и восстанавливая биоразнообразие Каспия. Благодаря этому Baku Caviar продолжает лидировать на мировом рынке, что в очередной раз ярко подтверждается ее успехом на Saudi Food Show 2024 в Саудовской Аравии.

Azerbaijan Fish Farm - новатор современных технологий по выращиванию осетровых. Компания стала первой фермой в мире по разведению осетровых рыб, специализирующейся в производстве черной икры, получившей престижный сертификат Best Aquaculture Practices (BAP) от Глобального альянса морепродуктов (The Global Seafood Alliance). Сертификат подтверждает приверженность AFF к передовым практикам устойчивого развития по четырем ключевым направлениям ответственного производства морепродуктов - охрана окружающей среды, социальная ответственность, безопасность пищевых продуктов, а также здоровье и благополучие животных. Все продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества, в том числе экологическими, благодаря чему Baku Caviar удовлетворяет потребности современного общества, где потребители ценят не только вкус и качество продукции, но и заботу о будущем планеты.

В начале мая текущего года ведущий производитель черной икры Azerbaijan Fish Farm, Baku Caviar с гордостью объявил о своем очередном достижении - получении сертификата Friend of the Sea. Этот международно признанный стандарт подчеркивает лидерство Baku Caviar в области экологической устойчивости и ее активное участие в сохранении морской экосистемы. Основная миссия компании Azerbaijan Fish Farm совпадает с государственной политикой по экологии и сохранению биоразнообразия, выраженной в объявлении 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» и проведением в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).