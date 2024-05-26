Azerbaijan Fish Farm LLC запускает образовательную программу для будущих лидеров

Azerbaijan Fish Farm LLC, признанный лидер в производстве устойчивой Каспийской икры и защитник уникальной морской фауны региона, с гордостью объявляет о запуске двухлетней образовательной программы, направленной на подготовку нового поколения специалистов по продаже в области аквакультуры и международного бизнеса.

Об образовательной программе:

Программа обучения в Azerbaijan Fish Farm LLC включает в себя как теоретические курсы, так и практическое обучение в реальных условиях работы на производственных фермах компании, а также участие в международных выставках. Мы предоставляем участникам программы уникальную возможность не только углубить знания в области аквакультуры, но и приобрести ценный опыт в международных коммерческих операциях и сфере маркетинга.

Возможности для участников программы:

Посещение местных и международных выставок, представляя Azerbaijan Fish Farm и Baku Caviar, что является важным аспектом нашей деятельности, направленной на восстановление славы азербайджанской икры, а также охрану и сохранение эндемичных видов рыб.

Требования к кандидату:

Если вы готовы начать свою карьеру в динамично развивающейся отрасли, представлять Азербайджан на мировой арене и участвовать в сохранении уникального наследия Азербайджана, присоединяйтесь к нашей команде:

 Студенты 4-го курса и магистры, а также недавние выпускники;

 Творческие, инновационные личности, постоянно стремящиеся к обучению и профессиональному развитию;

 Владеющие азербайджанским и английским языками (знание арабского немецкого и французского языка приветствуется);

 Обладающие сильными коммуникативными навыками (устными и письменными).

Контактная информация:

Для участия в программе, пожалуйста, отправьте ваше резюме на электронный адрес [email protected]. Просьба указать название позиции International Sales Specialist при подаче вашей заявки.

О компании:

Azerbaijan Fish Farm является первым в мире производителем устойчивой Каспийской икры. Наша деятельность ориентирована на восстановление легендарной славы азербайджанской икры и на охрану уникальных эндемичных видов рыб Каспийского моря. Вступая в нашу команду, вы не просто находите работу — вы находите миссию.

Станьте частью нашей уникальной миссии. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе мы могли покорять мировые рынки и демонстрировать великолепие и уникальность азербайджанской культуры через наш бренд — Baku Caviar.