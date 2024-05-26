Пашинян объяснил, зачем у него охрана

Я встречался лицом к лицу и непосредственно общался с людьми в Баганисе, Воскепаре, Кирянце, Алаверди, Ташире и во всех других местах, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос, боится ли он столкнуться лицом к лицу с народом, который участвует в акциях протеста.

На замечание о том, что он общается с людьми в сопровождении свиты, Пашинян заявил: «Законодательство о лицах, подлежащих государственной охране в Армении, было принято до революции, и в нем зафиксировано, что премьер-министр Армении не имеет права отказываться от государственной охраны. То есть ГСО, независимо от того, кто является премьер-министром, должна нести свою службу. Это их обязанность. Общение с народом было, есть и будет продолжаться».